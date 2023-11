Kinderbereich im Technischen Museum wiedereröffnet

Neuer Name, neues Ziel

Dazu kommen Neuigkeiten. Das beginnt schon mit dem Namen „minTi“, der damit schon Kinder für die gesuchten Fähigkeiten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik interessieren will, etwa über eine frei zu gestaltende Magnetwand und spielerischen Erfahrungen zum Thema Mobilität. Bilderbüche in der Ruheecke sollen ebenso das Interesse der Kinder an physikalischen und technischen Prinzipien fördern.