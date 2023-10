Neues Zentrum für Sorgen von Jugendlichen in Wien

„Weiterer Meilenstein“

Der Bedarf an psychiatrischer Hilfe für junge Menschen sei jedenfalls gegeben, so Koubek: „Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Suizidgedanken haben deutlich zugenommen. Besonders stark bekommen marginalisierte Kinder und Jugendliche die psychischen Folgen der Krisen zu spüren.“ Der Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, Georg Psota, sprach von einem „weiteren Meilenstein in der bereits vielfältigen Versorgungslandschaft der Psychosozialen Dienste in Wien“.