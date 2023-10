Vom Gerichtssaal zum kältesten Marathon der Welt

Im Gerichtssaal ist Strafverteidiger Normann Hofstätter für seinen Elan bekannt. Voll Energie kämpft er um die Rechte der Angeklagten. Mit dem gleichen Einsatz geht der zweifache Familienvater auch seine sportlichen Projekte an - was er jetzt wieder unter Beweis stellte. Innerhalb von zwei Tagen bewältigte der Rechtsanwalt einen Marathon und einen Halbmarathon - in Kangerlussuaq in Grönland wohlgemerkt, bei minus 15 Grad!