Italien-Minister pfeift auf Igls‘ Bobbahn

Der italienische Außenminister Antonio Tajani hat sich am Dienstag gegen eine Bobbahn im Ausland als Ausweichoption für die Rodel-, Bob- und Skeletonbewerbe der Olympischen Spiele in Mailand/Cortina 2026 erklärt. So urgierte der Minister die Renovierung der Bobbahn in Cesana bei Turin, die bei den Winterspielen 2006 genutzt wurde.