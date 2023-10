Britneys Söhne sind wegen Buch „am Boden zerstört“

Für Britney „keine Tragödie“

In „The Woman in Me“ enthüllte Spears, dass sie von ihrem Ex Justin Timberlake mit nur 19 Jahren schwanger gewesen sei. Doch Britney war wohl weniger schockiert von den Schwangerschafts-Neuigkeiten: „Es war eine Überraschung, aber für mich war es keine Tragödie.“ Justin habe das Kind allerdings nicht gewollt, also ließ Britney eine Abtreibung durchführen.