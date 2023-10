Landesrat schweigt zu „Skandal-Sager“ des Primars

„Was wollen´S? Sie sind 90, Sie werden sterben!“, soll ein Primararzt am Landesklinikum Horn gesagt haben. Nach einem „Krone“-Bericht und der Nichtbeantwortung vieler Fragen durch die Landesgesundheitsagentur gingen die Wogen in Niederösterreich hoch. „Wo ist die Grenze, was ein Arzt sagen darf?“, wollten wir vom zuständigen Landesrat Schleritzko wissen.