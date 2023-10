„In jeder Sekunde - größte Fallhöhe und ohne Netz“

Was ist das Konzept für die Show „Aus dem Ärmel“?

Die österreichweit gefeierten und vielfach ausgezeichneten Impro-Stars Magda Leeb, Manuel Thalhammer, Anita Zieher und Manuela Wieninger schütteln dem Titel gemäß alles aus dem Ärmel, was Impro auf Lager hat: Sämtliche denkbaren Theater- und Musik-Genres, sekundenschnelles Reagieren auf die Mitspielenden und virtuoses Umsetzen all dessen, was das Publikum wünscht.