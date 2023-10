Siebenstündige Rettung in der Nacht für Bergopfer

Es war am Sonnen-Sonntag um 15.50 Uhr, als in Grünau der 32-jährige Berthold S. aus Scharnstein beim Abstieg von der Welserhütter am Fuße des großen Priels ausrutschte und sich auf etwa 1550 Meter Seehöhe am Knöchel verletzte. Eigentlich keine große Sache, aber in den Bergen ein großes Problem, denn ein eigenständiger Abstieg kam nicht mehr infrage.