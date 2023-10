In der Wien-Woche zu der nächsten Million

568.000 Euro extra sicherte sich der Russe diese Woche bereits, indem er den ATP-500-Bonus-Pool gewann, heute könnte er sich die 450.650 Euro für den Titel holen, Wien also mit über einer Million verlassen. Gegen Sinner gewann Medwedew sechs der bisher sieben Duelle. Doch der Italiener, der gestern Andrej Rublew in einem hochklassigen Match 7:5, 7:6 (5) schlug, besiegte den Russen erst vor vier Wochen im Finale von Peking und spielt in der Form seines Lebens. Für die erneut volle Halle ist heute ein Hochgenuss vorprogrammiert.