„Der Papa ist nervöser als die Mama!“

Ausgerechnet beim Heimrennen in Leogang fuhr Kolb, der beim Team Atherton unter Vertrag steht, Mitte Juni 2023 zum ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere. „Das war ein riesiges Ziel von mir, einmal ein Weltcup-Rennen zu gewinnen. Und dann ist das noch zu Hause in Österreich gelungen, einfach traumhaft.“ Zum Drüberstreuen gab‘s dann auch noch Anfang August die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Fort William in Schottland. „Unterm Strich bin ich mega-happy mit der Saison. Es ist ziemlich genau so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hatte.“ Nach der letzten Weltcup-Station in Mont-Sainte-Anne in Quebec (Kanada) kann Kolb nun das Geschehene ein wenig Revue passieren lassen, analysiert zufrieden angesichts seiner Entwicklung: „Klar, das Risiko fährt bei uns immer mit. Aber ich muss nicht mehr auf Teufel komm raus fahren, um vorne zu sein. Wenn ich stabil und konstant meine Leistung abrufe, bin ich im Rennen um den Sieg dabei. Diese Entwicklung und diese Routine kam über die Jahre, ich fahre jetzt schlauer.“