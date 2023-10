Israelische Initiative wies auf 229 Geiseln hin

Wer am Freitag in der Wiener Innenstadt unterwegs war, hat vielleicht einen leeren Schabbat-Tisch bemerkt. Dabei handelt es sich um eine Installation, die auf die in den Gazastreifen entführten Geiseln aufmerksam machen will. Hinter der Aktion steht die Initiative „Hostages and Missing Families Forum - Bring them home now“ (auf Deutsch: Forum Geiseln und vermisste Familien - Bringt sie jetzt nach Hause).