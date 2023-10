Vor Volksbefragung fliegen in Lustenau die Fetzen

Schon vor der Volksbefragung am 19. November gehen die Wogen im Lustenauer Rathaus hoch. Vor dem Nationalfeiertag tat zunächst die FPÖ ihren Unmut über ein Infoschreiben der Gemeinde zur Abstimmung kund, nach dem Feiertag nahmen die Sozialdemokraten Bürgermeister Kurt Fischer ins Visier. Quasi im Alleingang habe er die Infobroschüre an alle Lustenauer Haushalte zur Volksabstimmung erstellt. „Wir kritisieren nicht nur den egoistischen Schritt, die Broschüre ohne Einbindung zu erstellen, sondern auch die Phantasie des Bürgermeisters, die Variante Lustenau Süd in diese Broschüre einfließen zu lassen, welche nicht zur Abstimmung steht und außerdem eine zu geringe Planungstiefe bzw. Datenlage hat“, polterte Philipp Kreinbucher. Für ihn und seine Sozialdemokraten ist klar, dass der Bürgermeister die Bevölkerung in die Irre führen möchte und dass er die Notwendigkeit einer Entlastungsstraße nicht sehe.