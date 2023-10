„Dick und Doof“ bei Einbruch in Haus gefilmt

Ungeschickt

Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie das Duo um das Haus herumgeht und zuerst versucht über eine Terrassentüre ins Innere zu kommen. Als sie daran scheitern, probieren sie es am Fenster, dann an der Eingangstür und schließlich wieder beim Fenster. Besonders geschickt stellen sie die Kriminellen dabei nicht an, einer landet beim Versuch, das Fenster aufzubekommen, am Boden.