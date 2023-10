Thunberg will weiter „Gerechtigkeit für Palästina“

Mehrere ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter hielten ebenfalls Schilder mit Solidaritätsbekundungen in die Höhe. Greta Thunberg teilte ein entsprechendes Foto in den sozialen Netzwerken. Die Aktivistin hatte bereits in der vergangenen Woche ihre Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern bekundet. Kritikerinnen und Kritiker warfen ihr daraufhin vor, die 1400 Todesopfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel unerwähnt zu lassen.



Hier sehen Sie das Foto, das die schwedische Klimaaktivistin gepostet hat.