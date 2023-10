Viel Lob für den heiligen Martin bis Ende November

„Hallowein“ heißt es am Dienstag in St. Margarethen. Am kommenden Wochenende steigen Rust, Purbach, Illmitz, Neusiedl, Neckenmarkt, Lutzmannsburg, Weiden und Podersdorf in den Martini-Reigen ein. Gols – hier wurde das Martiniloben mit seinen offenen Kellertüren vor 35 Jahren erfunden – lädt dann, genau wie Apetlon, Illmitz, Podersdorf, Jois, Edelstal, Andau, Donnerskirchen und Mörbisch genau zu Martini zum Weinkosten in die Keller der Winzer.