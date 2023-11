Kinder-Bildung: Fördern oder Überforderung?

Leistungsdruck macht in unserer Gesellschaft auch vor den Jüngsten nicht halt. Teilweise fängt das sogar schon vor dem Kindergarten an. Spätestens mit Schuleintritt stehen dann für viele Kinder neben dem Lernen noch zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Plan, etwa Nachhilfe, außerschulischer Spracherwerb, Sport oder Vereine. Wie geht man den schmalen Grat der Förderung, ohne seine Kinder dabei zu überfordern? Diese Frage würden wir gern versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu beantworten. Auf welche Art und Weise haben Sie ihr Kind gefördert? Wurden Sie selbst speziell gefördert, beispielsweise in Bezug auf besondere Talente? Wie sehen Sie allgemein den Leistungsgedanken im Kindesalter? Wir sind gespannt auf Ihre Betrachtungsweise!