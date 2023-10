Tunnelbohrung stockt, Baufirma will mehr Geld

Unvermindert gehen die Bauarbeiten am Mega-Projekt Brenner Basistunnel weiter, 800 Arbeiter sind auf den Baustellen beschäftigt. Noch haben hohe Inflation und ein vorübergehender Baustopp in Südtirol keine Auswirkungen auf den geplanten Fertigstellungstermin. Und auch nicht auf die Baukosten. Das versichert die Errichtergesellschaft BBT SE auf Anfrage der „Krone“. Die Kosten seien mit 10,5 Milliarden Euro inklusive Bahntechnik gedeckelt. Doch jetzt kündigt sich hinter der Brennergrenze Ungemach an.