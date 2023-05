Partnersuche endete für jungen Bären tödlich

Laut Mayr Melnhof handelt es sich um junges Männchen, welches als pubertierendes Tier bezeichnet wird. „Die ziehen so lange umher, bis sie eine Partnerin gefunden haben“, so der Landesjägermeister und fügt hinzu: „Es ist traurig und sehr schade. Aber das wird erst der Anfang sein.“ Für große Beuter fehle es an Naturraum. Die Besiedelung ist einfach für Wildtiere zu dicht. „Jeder Österreicher hat nur noch die Fläche von einem Fußballfeld zur Verfügung.“ Er schließt künftige Schäden für Menschen, Nutz- und Haustiere nicht aus. Durch die große Bärenpopulation in Slowenien – dort gibt es rund 1000 – werden viele auch nach Österreich kommen.