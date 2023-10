Kanzler Nehammer in Israel ++ Tanner gegen Kickl

Kanzler Karl Nehammer ist mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala nach Israel gereist. „Alle Menschen sollen in Israel, Österreich, Europa und in der Welt in Sicherheit leben, denn es gibt keinen größeren Feind der Demokratie als die Angst“, sagte Nehammer. Er werde in Österreich „alles daransetzen“, gegen Antisemitismus anzukämpfen und jüdisches Leben zu fördern. „Denn ‘nie wieder‘ ist jetzt.“