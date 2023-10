Betrugsaffäre: Aufatmen in Bregenz

Nach dem Bekanntwerden der Korruptionsaffäre rund um die Firma Siemens waren Hinweise aufgetaucht, wonach auch die Stadt Bregenz bzw. deren Tochtergesellschaften, die Kongresskultur Bregenz GmbH sowie Stadtwerke Bregenz GmbH, zu den Geschädigten gehören könnten. Bürgermeister Michael Ritsch gab daraufhin eine interne Prüfung in Auftrag. So wurden von der Stabsstelle Kontrolle in den vergangenen Wochen alle Vergaben an das Technologieunternehmen genauestens unter die Lupe genommen. Geprüft wurden u. a. Rechnungen für Leistungen im Zuge von Projekten wie der dritten Baustufe beim Festspielhaus oder dem Neubau des Hallenbades.