Rassisten die rote Karte zeigen

Der Fußball bleibt ein streitbares Metier. Abseits, Rote Karte, Tor - vor allem im Amateur-Bereich wird viel über knifflige Entscheidungen diskutiert. Oft hitzig. Dem runden Leder nachjagen ist für viele ein Stück „Kulturgut“. Und das ist gut so. Fernab des Sports sollte sich rund um den Platz oder im Stadion maximal darüber aufgeregt werden, warum das Schnitzel in der Semmel kalt, der Käse im Salzstangerl vertrocknet - oder das Bier warm ist. Ende. Der Rest hat am Sportplatz - der in diesem Beispiel stellvertretend für unsere Gesellschaft steht - nichts verloren.