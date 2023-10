Totgeglaubter Sohn meldete sich bei Begräbnis

Auf dem Weg in die USA

Ein Irrtum, wie sich später herausstellen sollte. Denn während die Familie eine Mahnwache am Sarg des Jugendlichen abhält, klingelt auf einmal das Telefon der trauernden Mutter. Der totgeglaubte Osman rief per Videoanruf an und versicherte seiner Familie, nicht tot zu sein. „Ich bin hier an der Grenze. Ich bin am Leben, ich bin nicht tot“, soll er Berichten nach gesagt haben. Er war einige Wochen zuvor aufgebrochen, um in die USA zu gehen.