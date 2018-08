Von Ehefrau genervt: Mann täuscht eigenen Tod vor

Anstatt einfach die Scheidung einzureichen, inszenierte Gonzales kurzerhand seinen eigenen Tod. Der trauernden Witwe in Saba im südlichen Honduras ließ der 27-Jährige Fotos, die ihn mit Watte in der Nase, geschlossenen Augen und einem weißen Leintuch bedeckt offenbar am Totenbett zeigen, schicken. Selbst an Bilder vom blumenbedeckten Sarg im Bestattungsinstitut hatte der Emigrant gedacht. Als Todesursache gab der genervte Ehemann Krebs und Asthma an.