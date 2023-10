Anzengruber: „Ich bin weiter ein Mitglied der ÖVP“

Für ÖVP-Landesparteigeschäftsführer Sebastian Kolland ist die Sache hingegen klar, wie er auf „Krone“-Nachfrage erklärte: „Das Landesparteiorganisationsstatut wurde 2014 nach den Auseinandersetzungen mit ,vorwärts tirol‘ und ,Für Innsbruck’ angepasst. Ein Erlöschen der Mitgliedschaft tritt seitdem auch bei der Kandidatur für eine andere politische Gruppierung von überregionaler Bedeutung ein, was bei der Wahl in Innsbruck als Statutarstadt und Landeshauptstadt ohne Zweifel der Fall ist. Für mich ist das Statut hier sehr klar. Es gibt Regeln, an die sich alle zu halten haben und Johannes Anzengruber hat sich selbst für diesen Weg entschieden.“