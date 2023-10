Brisantes Ende der Entführung des kleinen „Phin“

Nach vier Jahren Flucht - Rückkehr in Heimat

Nach mehr als vier Jahren Flucht quer durch Europa tauchte die Entführerin in der Heimat wieder auf. Mit einem Mann aus Litauen am Steuer eines Kleinbusses war die 36-Jährige am 4. Oktober in den frühen Morgenstunden bei einem Fischteich in Burgau im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet vorgefahren und aufgefallen. Dort erfolgte der Zugriff der Fahnder. Doch die gesuchte Frau dürfte die Lunte gerochen haben, sie war weg. Bei dem Mann hat es sich offenbar um eine Zufallsbekanntschaft gehandelt. Der vorerst Verdächtige dürfte von der Kindesentführung allerdings nichts gewusst haben. Er ist auf freiem Fuß.