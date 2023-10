Verona Pooth: „Playboy“ bot ihr Mega-Summen an!

Jetzt, in ihrer Lebensmitte, denke sie aber auch über politisches Engagement nach: „Ich überlege tatsächlich, mich in Zukunft mehr der Politik zu widmen. Mein Traum wäre es, eine Talksendung ,Pooths Polittalk‘ zu moderieren. Ich sehe mich schon in der Position der Frauenrechtlerin. Ich glaube, da könnte ich eine ganze Menge bewirken.“