„Ausbruch von Supervulkan ist gut möglich!“

In Italien brodelt eine unterirdische Gefahr: In der Region Neapel schlummert ein Supervulkan, der nun zu erwachen droht. Allein im September verursachten die Phlegräischen Felder Hunderte Erdbeben, darunter eines mit einer Stärke von 4,2 – das heftigste seit 40 Jahren. Und die Bewohner sind zu Recht in Aufruhr, denn die Aktivität der Felder hebt den Boden an, was langfristige Schäden an Gebäuden verursacht. Die italienische Regierung plant bereits Evakuierungsmaßnahmen und Gebäudekontrollen.