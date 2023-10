So beeinflusst die Beziehung der Eltern Diabetes

Etwa 30.000 Menschen leiden in Österreich an Typ-1-Diabetes, davon etwa 1600 Schulkinder. Eine europäische Studie mit Beteiligung von Wiener Kinderärzten zeigt jetzt, „wie Familien-bedingte Faktoren das Management von Typ-1-Diabetes bei Kindern und Heranwachsenden beeinflusst“, schrieben Burkhard Brosig vom Zentrum für Kinder- und Jugendheilkunde der Justus Liebig Universität in Gießen in Deutschland und seine Co-Autoren, unter ihnen Gabriele Berger (MedUni Wien/AKH und Klinik Floridsdorf).