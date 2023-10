Jeff Goldblum: Eine Comedy-Show mit Jazz-Umrandung

Wussten Sie, dass Ferdinand Porsche 1899 das erste Elektroauto in Wien erfunden hat? Dass das St. Peter Stiftskulinarikum in Salzburg angeblich das älteste Restaurant der Welt ist? Dass man hierzulande das richtige Händewaschen salonfähig gemacht hat? Nein? Nun, Jeff Goldblum auch nicht. Aber das motivierte Team, das er auf seiner Jazz-Tour durch Europa mitgebracht hat, hat im Vorfeld ordentlich recherchiert, um den Konzertabend im Wiener Globe so national wie möglich zu gestalten. Es steckt ihm Zettel zu und Jeff quizzt mit den Fans. Der noch 70-Jährige (am Sonntag feiert er Geburtstag) kam nicht etwa als deformierte „Fliege“ oder Dinosaurierbezwinger von „Jurassic Park“ erstmals nach Österreich, sondern ganz edel im schwarzen Anzug, mit perfekt sitzendem Hut und an KISS erinnernde Boots, um die Welt der Musik zu zelebrieren.