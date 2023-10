Andrea Eckerts unsterbliche Maria Callas

Andrea Eckert hat es ab 1997 zum Leben erweckt, sich die Callas grandios einverleibt und dem Volkstheater eine Sensation beschert. Die Wiederaufnahme sorgt auch Jahrzehnte später im Kleinkunst-Etablissement für einen großen Auftritt: Die Eckert ist die Callas. In jeder Nuance, mit jedem Blick, jeder Geste bis in die Fingerspitzen. Man leidet mit, wenn die Unnachgiebige ihre immens strengen Maßstäbe an ihre Schüler anlegt, man weint mit, wenn sie sich in den Erinnerungen an ihre tragische Liebe zu Aristoteles Onassis, ihre Triumphe und ihren Fall verliert. Was für eine Sängerin, was für ein Leben - und was für ein herrlicher Theatermoment!