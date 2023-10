Wo Recht & Richter auf dem Stundenplan stehen

Justizverwaltung, Rechtsanwälte, Notare - in den Kanzleien wird es „Law Office Manager“ und Verwaltungsfachkräfte brauchen. „Die Zeit der tippenden Sekretärin ist längst vorbei“, mein Anwaltskammerchef Gernot Murko, dessen Branche allein in Kärnten 700 Mitarbeiter beschäftigt. Bei den Notaren kommt noch das Zuckerl hinzu, dass es auch in kleinen oder entlegenen Gemeinden attraktive Arbeitsplätze geben kann, so Präsident Werner Stein. Und Gerichtspräsident Bernd Lutschounig hofft, dass sich durch die Offensive wieder die Besten der Besten für die „sinnstiftende Arbeit“ in der Justiz bewerben, die derzeit ja unter Nachwuchsmangel leidet.