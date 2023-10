Knapp 1900 Migranten in einer Woche aufgegriffen

Panne bei illegaler Tour

Wie so oft beginnt für Schlepper die illegale Tour in den Westen in Ungarn. So auch bei zwei pakistanischen Schleusern - 25 und 27 Jahre alt -, die jeweils mit einem Pkw Flüchtlinge quer durch die EU chauffierten. Ziele waren Frankreich und Deutschland - doch die Fahrt endete in Österreich.