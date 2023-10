Heidi Klums schaurigste Halloween-Highlights

Heidis Halloween-Anfänge

Als weiß geschminkte, Goth-Lady mit dunkler Perücke und schwarzem Latex-Kleid zeigte sich Heidi im Jahr 2000. In einem Interview verrät das Model: Diesen Look hatte sie damals noch selbst geschminkt! 2001 zeigte sich Klum in einem Ganzkörperanzug mit Glitzer, einer bodenlangen Perücke und … einem echten Pferd. Inspiriert vom gleichnamigen Gemälde von John Collier verkörperte Heidi Lady Godiva.