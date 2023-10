Klima-Plan der Tiroler Bauern mit Netz und Exoten

In der Apfelhochburg Haiming haben die Obstbauern in diesen Wochen alle Hände voll zu tun. Die Ernte läuft auf Hochtouren und bei den Haiminger Markttagen (2. Termin am 21.10.) gilt es, die regionalen Produkte zu vermarkten. 60.000 Apfelbäume wachsen am Fuße des Tschirgant und werden im Obstlager Haiming gesammelt. Geschäftsführerin Alexandra Harrasser spricht von einem durchaus schwierigen Jahr: „Der Frost im Frühling, der sehr warme September - das war für die Kulturen nicht optimal“, beschreibt Harrasser die Situation und spricht von teilweisen Ernteeinbußen von 40 bis 50 Prozent.