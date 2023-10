„Bei Johannes Strolz hat es sehr gut funktioniert“

Was schätzt du hier? Was gefällt dir besonders am Ländle?

Die Nähe zu den Bergen und zum See, das angenehme Klima, die Sportmöglichkeiten. Vor allem aber die Menschen. Wir wurden so gut aufgenommen und haben uns mittlerweile einen engen Freundeskreis aufgebaut. Die Leute hier sind einfach unglaublich nett und herzlich. Das war auch der Grund, warum wir zweimal in Vorarlberg geheiratet haben.