Forscher beobachten Kollision von zwei Gasplaneten

Helligkeit von Sternsystem verdoppelte sich

So begann auch Erstautor Matthew Kenworthy von der Sternwarte Leiden (Niederlande) gemeinsam mit Richelle van Capelleveen, die Lichtkurve des Sternsystems auszuwerten. Ein Amateur-Astronom wiederum entdeckte in alten Daten der NEOWISE-Mission, dass sich die Helligkeit dieses Sternsystems Mitte 2019 im Infrarotbereich verdoppelt hatte, also rund zweieinhalb Jahre bevor der Stern im sichtbaren Licht zu verblassen begann.