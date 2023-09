NASA: Mögliche Spuren von Leben auf Exoplanet

Die Fülle an Methan und Kohlendioxid (CO₂) sowie der Mangel an Ammoniak stützen die Hypothese, dass es auf K2-18 b möglicherweise einen Wasserozean unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre gebe. Diese ersten Beobachtungen mit dem James-Webb-Teleskop hätten zudem den möglichen Nachweis eines Moleküls namens Dimethylsulfid (DMS) gezeigt, berichtet die NASA. Auf der Erde wird DMS nur durch Leben erzeugt. Der Großteil von Dimethylsulfid in der Erdatmosphäre wird vom Phytoplankton in den Ozeanen sowie in Süßwasser-Gewässern emittiert.