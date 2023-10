Überfliegerin Pinkelnig holt sich nächsten Titel

Bei den Damen knüpfte Ländle-Adlerin Eva Pinkelnig an ihre großen Erfolge der vergangenen Saisonen an, die amtierende Weltcupgesamtsiegerin holte sich wie schon letztes Jahr den Titel auf der Großschanze. Am Ende setzte sich die 35-Jährige 0,3 Punkte vor Sarah Marita Kramer durch. Bronze 7,5 Punkte hinter Punkelnig landete KRamers Salzburger Landsfrau Chiara Kreuzer auf Rang drei.