Zahl der Zivildiener in Österreich bleibt stabil

41 Prozent im Rettungsdienst eingesetzt

Mit 41 Prozent die meisten Zivildiener sind im Rettungswesen eingesetzt, rund ein Viertel arbeitet in der Sozial-und Behindertenhilfe, rund zwölf Prozent in der Altenbetreuung und rund neun Prozent in den Krankenanstalten. Der Zivildienst sei damit „eine fixe Größen im österreichischen Gesundheitssystem und Sozialwesen in einer Größe, die sich niemand mehr wegdenken kann und will“.