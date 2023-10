Wilde Verfolgungsjagd endet mit Haftstrafe

Szenen wie in einem Krimi hatten sich am 21. Juli zwischen Oberstdorf und Alberschwende abgespielt - kein Wunder also, dass der Fall Schlagzeilen machte. Zum Hintergrund: Die 14-fach Vorbestrafte, größtenteils wegen Betrügereien, gerät an jenem Freitagnachmittag im deutschen Obermaiselstein in eine Polizeikontrolle. Schnell ist klar, dass die Frau den Wagen unterschlagen hat. Was dann folgt, ist eine wilde Verfolgungsjagd über den Riedbergpass. In Hittisau übernehmen schließlich österreichische Beamte die Verfolgung.