Terroristen verschleppten Familie mit zwei Kindern

Rückholaktion startet

In Wien liefen indes Vorbereitungen für eine Rückholaktion von Landsleuten in die Heimat an. Die Route führt mit einer Bundesheermaschine von Tel Aviv nach Paphos auf Zypern, von dort per Linienflug nach Österreich. Die Evakuierung wird von Außenamt und Verteidigungsministerium durchgeführt: „Die Lage vor Ort ist unübersichtlich und unsicher. Wir lassen die Österreicherinnen und Österreicher nicht im Stich und werden sie so schnell wie möglich aus der Gefahrenlage rausholen“, so Ministerin Klaudia Tanner. Schon heute soll dem Vernehmen nach der erste Evakuierungsflug starten.