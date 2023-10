Christina Aguilera feiert Comeback mit sexy Kurven

Die neue Show soll am 31. Dezember im „Voltaire Belle de Nuit“-Theater des The-Venetian-Hotels Premiere feiern. Aguilera will die besten Hits aus ihrer 20-jährigen Karriere vortragen. In einem offiziellen Statement kündigte sie an, dass sie sich sehr auf die Auftritte freut: „Durch die intime Atmosphäre im Voltaire kann ich dem Publikum sehr nah sein.“