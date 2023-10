Deutschland liefert Ukraine großes „Winterpaket“

NATO-Verteidigungsminister treffen sich in Brüssel

Die Verteidigungsminister der 31 NATO-Staaten kommen am Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Kurz vor Beginn des NATO-Treffens organisieren die USA am Mittwochvormittag Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Über sie werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert.