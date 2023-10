Mit KronePLUS die Tennis-Elite live erleben

Am 23. Oktober starten die Erste Bank Open in Wien. Zahlreiche Top-Stars der Tenniswelt werden hier erwartet. Doch noch bevor Österreichs größtes Tennisturnier beginnt, trifft sich die Tennis-Elite im Rahmen des Red Bull Bassline 2023 am 20. Oktober am Wiener Heumarkt. Als KronePLUS Abonnent haben Sie hier nun die Chance dabei zu sein.