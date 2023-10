Meloni postet Video mit Beleidigungen gegen sie

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat in sozialen Netzwerken ein Video mit einer Gruppe von Demonstranten veröffentlicht, die in der U-Bahn von Rom Chöre mit sexistischem Inhalt gegen sie skandierten. Dabei handelte es sich um Demonstranten, die an einer Großkundgebung des stärksten italienischen Gewerkschaftsverbands CGIL am Samstag in Rom teilnahmen.