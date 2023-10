Kritik an Nagelsmann-Aus, Kahn war „großer Fehler“

„Zwölf Stunden sollten es schon sein“

„Wenn heute einer bei Bayern München zehn Jahre Fußball spielt, braucht der überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Und ob dieser Spieler dann bereit ist, zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche zu arbeiten, wenn er es nicht mehr nötig hat ... das ist die große Frage“, so Hoeneß, der sich einen weiteren Seitenhieb gegen Kahn nicht verkneifen kann. „Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt, ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Darauf habe ich geantwortet: Aber zwölf sollten es schon sein!“