Aus Hongkong vor gefährlichem Taifun geflüchtet

Probleme am Flughafen

In Thailand bereitet sich „Chrissie“ auf die Indian Open in Neu Delhi, wo sie 2019 ihren ersten Sieg auf der Ladies European Tour feierte, vor. Emma Spitz (Cut verpasst) und Sarah Schober, die im Einzel wie Wolf Platz 21 belegte, saßen länger fest. Schober: „Viele Flüge wurden storniert. Es gab lange Verzögerungen. Mein Flug nach Istanbul verschob sich zum Glück nur um zweieinhalb Stunden.“