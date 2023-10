Schäden teurer! Inflation trifft auch Versicherer

Ein Marktanteil von knapp 16 Prozent und damit aus Oberösterreich nicht wegzudenken, zudem ein Plus bei den Prämieneinnahmen in der Krankenversicherung, aber auch bei Schaden/Unfall-Produkten - über eine „konstante Nachfrage“ kann sich Günther Erhartmaier, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Oberösterreich, freuen.