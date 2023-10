Marko: „McLaren in schnellen Kurven bestes Auto!“

Womöglich wird’s Zeit, dass die Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 zu Ende geht - zumindest aus Sicht von Red Bull! Denn auch wenn die Freude über den Titelgewinn von Max Verstappen am Samstag in Katar groß war, mischte sich etwa bei Red-Bull-Zampano Helmut Marko leichte Sorge in die Jubelstimmung. Auslöser dafür: die starken McLaren-Boliden ...