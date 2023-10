„Weiße Fahne“ für die Sirenen in Oberösterreich

Alle Sirenen funktionierten

Bis 14 Uhr hatten die Feuerwehren und anderen Betreiber von Sirenen im Land Zeit, bekannt zu geben, wenn eine nicht funktioniert hatte. Doch diese Meldungen blieben aus: „Weiße Fahne“, freute man sich in der Landeswarnzentrale. Auch in Vorarlberg funktionierte alles, in allen anderen Bundesländern gab’s Ausfälle. Damit sind wir für den Notfall, der hoffentlich nie eintreten wird, gut gerüstet. Und auch für den Alltag - denn die Sirenen heulen täglich, dreimal für 15 Sekunden, wenn die Feuerwehr gerufen wird.